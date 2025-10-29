«Пугающее оружие»: венгерские журналисты рассказали о российском «Буревестнике»

Российские специалисты успешно испытали новейшую крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник». По данным издания Origo, событие вызвало большой резонанс за рубежом, особенно в Венгрии, где журналисты отметили, что продемонстрированные возможности вооружения произвели сильное впечатление.

© ФедералПресс

«Ничего страшнее этого Владимир Путин еще не показывал, Запад напуган», – говорится в материале.

В ходе обсуждения в военных кругах стало известно, что ракета пролетела около 14 тысяч километров, и этот показатель не является ее пределом. Отмечается, что «Буревестник» способен находиться в воздухе длительное время, совершать маневры и изменять траекторию, обходя современные системы противоракетной и противовоздушной обороны.

МИД: "Буревестник" испытывали в соответствии с международными нормами

Эксперты обращают внимание, что новая разработка фактически не ограничена по дальности полета и топливу, что дает возможность ракете выбирать любую цель и направление движения, оставаясь незаметной для радаров.

Испытания вызвали неоднозначную реакцию на Западе. В Соединенных Штатах событие прокомментировал президент Дональд Трамп, подчеркнув, что у Вашингтона также есть ядерный арсенал и подводные лодки, находящиеся вблизи российских границ.

По мнению аналитиков, потенциал «Буревестника» станет известен в полной мере в ближайшие годы, но уже сегодня ясно, что появление этой ракеты станет серьезным испытанием для западных военных стратегий и политиков, передает АБН24.

Ранее Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным, но подчеркнул, что это возможно лишь при выполнении одного условия.