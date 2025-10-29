Зеленский и Генштаб ВСУ признали сложность положения ВСУ под Красноармейском

Владимир Зеленский признал сложной для ВСУ обстановку на Красноармейском направлении. Как он отметил, в районе Красноармейска (Покровска) российская сторона сосредоточила значительное количество войск, что, по его словам, «создаёт сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах». Об этом же ранее заявлял и Генштаб ВСУ. Ранее российские войска окружили более 10 тыс. военнослужащих ВСУ в районе Красноармейска и Купянска. Как отмечают эксперты, Киеву пришлось признать сложность положения ВСУ на Красноармейском направлении, поскольку скрывать это стало невозможно. По мнению аналитиков, киевский режим многое замалчивает о реальной ситуации на фронте, боясь лишиться западной поддержки.

Раскрыты потери ВСУ в Красноармейске

О том, что ситуация на Красноармейском направлении остаётся сложной, заявили и в Генштабе ВСУ. Как говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале, российская армия «преобладает в количестве и увеличивает наступательные усилия». В украинской армии также отметили, что на подступах к Красноармейску и непосредственно в его пределах идут боевые столкновения, отличающиеся высокой динамикой и интенсивностью.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что российские войска завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. По его словам, ВС РФ успешно провели операцию по окружению противника благодаря нанесению комплексного огневого поражения формированиям ВСУ «на всю глубину их оперативного построения», а также благодаря «изоляции района боевых действий с целью нарушения бесперебойного снабжения подразделений противника». В окружение попали до 5 тыс. военнослужащих ВСУ на Купянском направлении и 5,5 тыс. — в направлении Красноармейска. Как подчеркнул со своей стороны президент России Владимир Путин, успехи ВС РФ по окружению формирований ВСУ стали возможны благодаря героическим действиям российских военных, а также «скрупулёзной работе штабов и всех уровней руководителей».

На «нулевом рубеже»

На Западе раскритиковали Зеленского. Как заявил ирландский журналист Чей Боуз, поведение главы киевского режима выглядит оскорбительно на фоне плачевного положения ВСУ на Купянском направлении.

«Украинская армия в Купянске обречена. Зеленский потягивает шампанское в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне. Слава коррупции», — саркастично написал Боуз на своей странице в соцсети X.

Британское издание The Guardian поговорило с мэром Купянска Андреем Бесединым, который, по информации журналистов, сейчас находится в Харькове и «до Купянска добраться не может с июня».

«Ситуация в Купянске по-настоящему сложная. Он действительно находится на «нулевом рубеже» боевых действий. Россияне пытаются его захватить, прилагая к этому усилия каждый день», — цитирует The Guardian Беседина.

Издание также приводит слова украинского военного с позывным Цезарь, чья бригада сражалась на Запорожском направлении и в ожесточённых боях в Донбассе.

«Это будет большим стратегическим провалом, ведь город (Купянск. — RT) является логистическим и ж/д узлом. Это может стать поворотным моментом», — заявил украинский военный.

В то же время западная пресса фиксирует массовые случаи дезертирства в рядах ВСУ. Как пишет Berliner Zeitung, сотни тысяч украинских военных самовольно покидают свои посты. Истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела её возможностей, отмечает автор статьи, украинский историк Марта Гавришко. Она перечисляет и другие причины: недостаточная подготовка, неопределённое время службы, разочарование, «дефицитная экономика, низкая оплата, коррупция, слабое военное руководство или серьёзная утрата доверия к начальникам, чьи рискованные приказы часто ведут к большим потерям».

«Уже невозможно полностью игнорировать»

Как отмечают эксперты, Киеву пришлось признать сложность положения на Красноармейском направлении, поскольку скрывать это стало невозможно.

«До киевского режима наконец дошло, что ситуацию в районе Красноармейска уже невозможно полностью игнорировать — слишком она явная. Обстановка на Красноармейском направлении для ВСУ критична, как и многое другое, что зачастую пытаются скрыть в Киеве. Однако наступит и момент, когда киевскому режиму придётся признать реальность и масштабы всех своих потерь, в том числе на Купянском направлении. Однако на данном этапе «опубличивание» поражений и просчётов украинского командования происходит в крайне дозированной форме», — отметил в комментарии RT доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог Дмитрий Ежов.

По его словам, киевский режим многое замалчивает о реальной ситуации на фронте — в первую очередь по той причине, что боится лишиться западной поддержки.

«Что касается деталей о ходе боевых действий, невыгодных для киевского режима, их украинской аудитории озвучивать никто и не намерен — ещё, не дай бог, в Европе узнают правду и откажут Киеву в поддержке, реализовав в реальности самый страшный сон Зеленского. Текущие провалы ВСУ могут негативно повлиять на дальнейшую поддержку Украины со стороны Запада», — заявил Ежов.

Схожего мнения придерживается замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, сейчас киевский режим проходит этап принятия ситуации, при которой ВСУ придётся сдать очередные территории. Однако Зеленский не спешит полностью признавать плачевное положение ВСУ из-за страха прекращения западной помощи, отметил аналитик.

«Наверняка у Зеленского и Генштаба Украины есть исчерпывающая информация об истинном положении дел в районе Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска. Но в то же время киевский режим по понятным причинам не спешит заявлять о том, что города в этих районах уже фактически находятся под контролем Вооружённых сил России, что стратегическое Красноармейское направление для ВСУ уже является однозначно проигрышным», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Он также добавил, что Зеленский не хочет до конца признавать очевидное, — для него это сейчас очень нежелательно, в том числе на фоне его недавнего провала в Белом доме.

«Тогда ему в Вашингтоне уже дали понять, что ракеты «Томагавк» Украине в ближайшее время точно не получить», — напомнил аналитик.

Как обратил внимание Семибратов, успехи ВС РФ в районе Красноармейска и Купянска — это серьёзный удар не только по ВСУ, но и по киевскому режиму.

«Для Киева сейчас складывается опасная ситуация — и там всеми силами будут пытаться сделать так, чтобы хотя бы в информационном пространстве на Украине и на Западе существовала другая реальность, которая не имеет ничего общего с настоящей ситуацией на линии боевого соприкосновения. Но на Западе всё больше тех, кто это понимает. И совсем скоро провалы, которые есть у ВСУ, западные аналитики могут связать с неумелыми действиями Зеленского. На Западе точно начнут искать крайних, и в какой-то момент постановка вопроса о личной ответственности Зеленского будет в повестке», — считает Семибратов.

Как отметил со своей стороны Ежов, также важно понимать, что происходящее сейчас в районе Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска, где ВС РФ удалось окружить более 10 тыс. военнослужащих ВСУ, может стать наиболее значимым этапом СВО.

«Дело в том, что завершение операции по взятию этих территорий ВС РФ откроет выход к границам Днепропетровской области», — пояснил эксперт.

Ежов также прокомментировал информацию западных СМИ о дезертирстве в рядах ВСУ.