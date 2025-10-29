Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зон специальной военной операции (СВО) разбиты, в то время как российские военные продолжают наступление. С таким мнением выступило издание из Италии L'Antidiplomatico.

В публикации уточняется, что фронта больше нет, поскольку вместо него осталось решето.

«...Российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет», — заявили в материале.

Кроме того, о крахе ВСУ даже сообщал аналитический ресурс Deep State. При этом Киев не позволяет своим солдатам отступить или сдаться при попадании в окружение.

Ранее на Западе признали крах ВСУ в Донбассе. Такое заявление сделал аналитик Алан Уотсон.