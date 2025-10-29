Алаудинов назвал главную задачу СВО прямо сейчас

Основной задачей Вооруженных сил России является освобождение максимальной территории для усиления переговорных позиций. Это необходимо для формирования «кейса», который обеспечит Москве наилучшие условия при возможном завершении конфликта за столом переговоров. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Наша задача — сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным. То, что у нас есть, должно быть либо закреплено за Россией на каких-то условиях, либо обменено на какие-то другие территории, которые являются важными», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

Стали известны главные задачи российских военных в зоне СВО зимой

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с высшим военным руководством заявил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам, которые с начала года взяли под контроль 4900 квадратных километров территории. Начальник Генштаба Валерий Герасимов также докладывал о продвижении российских подразделений на всех направлениях и наступлении в ключевых районах зоны СВО.