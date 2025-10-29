Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик заявил, что после обстрелов курских храмов назвал бы украинских военнослужащих безбожниками. Об этом пишет РИА Новости.

«Безбожники, нету ничего у них, значит, святого, что они начали бить по церквям. Церкви никогда не трогались», — высказался он.

После того, как украинский военный добровольно сдался в плен, российские бойцы показали ему разбитые храмы Курской области.

ВСУ в ходе вторжения в Курскую область разрушили треть храмов Суджанского церковного округа.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали 20 храмов, некоторые были разрушены.