Очевидцы рассказали о взрывах в российском регионе

Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ульяновской области, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Местные жители рассказали, что слышали не менее 5-8 взрывов на окраине Новоспасского городского поселения около 00:20 ночи», — говорится в публикации.

По предварительной информации, в российском регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 14-летняя девочка, жертвой удара по жилому дому стала женщина.