Финская армия переходит на стандарты НАТО

Армия Финляндии в следующем году начнет переход на стрелковое оружие стандарта НАТО. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает газета Helsingin Sanomat.

В настоящее время самым распространенным оружием в финских силах самообороны являются автоматические винтовки RK62, созданные по образцу советского автомата Калашникова, в которых используются патроны калибра 7,62×39 мм.

В 2026 году Хельсинки планирует начать переход на используемые НАТО калибры 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 9×19 мм и 12,7×99 мм. Существующие ныне калибры останутся на вооружении, но их дополнительные закупки больше осуществляться не будут.

