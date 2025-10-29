КНДР запустила крылатую ракету в сторону Желтого моря

КНДР осуществила пуск стратегической крылатой ракеты в сторону Желтого моря в рамках испытаний. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Северная Корея провела во вторник испытание стратегической крылатой ракеты класса «море-поверхность» в Желтом море», — отмечается в сообщении.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

22 октября Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. В ответ южнокорейские военные усилили мониторинг ракетной обстановки и перешли в состоянии постоянной боеготовности, обмениваясь оперативной информацией с США и Японией.

11 октября власти КНДР представили находящуюся в разработке новую межконтинентальную баллистическую ракету МБР «Хвасон-20». Ракета была продемонстрирована на военном параде в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). На параде присутствовали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также другие высокопоставленные руководители из Китая, России, Вьетнама и других стран.

Ранее Ким Чен Ын пообещал продолжить «мощную» поддержку РФ в вопросе СВО.