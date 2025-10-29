В США признали «умеренное влияние» западных танков на ход СВО

Западные танки Abrams, Leopard и Challenger не стали «серебряной пулей» для конфликта на Украине, поскольку оказали лишь «умеренное влияние» на ход специальной военной операции (СВО), признает обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Калеб Ларсон.

© Лента.ру

По оценке автора, западная техника прибыла на Украину слишком поздно, поскольку Россия успела построить многоуровневую оборону в стиле Первой мировой войны.

«Танки также крайне уязвимы из-за отсутствия у Украины поддержки с воздуха, которая является важнейшим компонентом западной доктрины», — пишет обозреватель.

Автор признает, что от западных партнеров Украина получила небольшое количество несовместимых друг с другом дорогостоящих танков, которые в итоге столкнулись с угрозой «беспилотников стоимостью по 500 долларов».

«Даже самые передовые западные танки, а именно платформа Abrams (стоимостью около 10 миллионов долларов каждый), а также другие танки НАТО, оказались крайне уязвимыми при попытке преодолеть плотные минные поля под артиллерийским огнем, атаками беспилотников и наблюдением в режиме реального времени», — утверждает аналитик.

Ларсон отмечает, что западная военная доктрина предполагает получение танками воздушной поддержки, чего в условиях украинского конфлитка обеспечить не удалось. «Хотя сильные стороны основных боевых танков — прочная броня, проходимость и высокая огневая мощь — остаются реальными, они притупляются из-за уникальных аспектов продолжающейся войны на Украине», — резюмирует автор.

