На складе ВСУ начался мощный пожар после ударов «Гераней»

На складе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве начался мощный пожар после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Об этом этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Местные каналы сообщают минимум о шести взрывах на складе предприятия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков.