Российские войска зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области Украины, идут уличные бои. Об этом заявил официальный представитель группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал, передают украинские СМИ.

По его словам, ВС РФ использует не только артиллерийские и беспилотные системы, но и пехотные и технические средства. Шаповал указал, что в настоящее время ВСУ пытаются удержать свои позиции и возводят фортификационные сооружения.

«Ситуация достаточно тяжелая, ведутся уличные бои», — добавил он.

Минобороны России пока не делало никаких заявлений по этому поводу.