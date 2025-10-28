Хакеры получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра»

Российские хакеры из группировки KillNet получили доступ к данным признанной в России нежелательной организации «Крымско-татарский ресурсный центр». Об этом рассказали РИА Новости в KillNet.

Кроме того, по словам представителя группировки, они получили доступ к личной странице супруги члена «меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Эскендера Бариева.

21 октября хакеры взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личными данными продавцов беспилотников.

По словам представителя Killnet с никнеймом KillMilk, группировка взломала одно из первых лиц министерства цифровой трансформации Украины. Благодаря этому хакерам удалось получить доступ к базе продавцов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в котором указаны их электронные почты, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО.