Израиль уведомил США о нанесении удара по сектору Газа

Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник, 28 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских чиновников.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.
До этого президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан.