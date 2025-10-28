Израиль уведомил США о нанесении удара по сектору Газа

Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник, 28 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских чиновников.

© Global look

«Израиль уведомил США перед тем, как осуществить удары (по сектору Газа - ред.) во вторник», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан.