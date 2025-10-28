WSJ: «Буревестник» сможет обойти «Золотой купол» США

Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» в случае гипотетического столкновения сможет обойти создаваемую США систему ПРО «Золотой купол», пишет Wall Street Journal.

Журналисты заметили, что новая межконтинентальная ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенной и продвигаемой президентом США Дональдом Трампом системы ПВО «Золотой купол».

«[Обладание такой ракетой] может дать Москве потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями», — подчеркнули обозреватели.

Скорость и маневренность ракеты, прочие ТТХ неизвестны, отметили авторы статьи. Они добавили, что отсутствие данных усложняет анализ, не позволяет дать точные прогнозы о том, смогут ли комплексы ПВО США заметить ее и сбить.

В России заявили о способности «Буревестника» долететь до любой точки земного шара

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены.