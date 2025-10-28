Главными препятствиями на пути к миру на Украине являются Владимир Зеленский и его «евроатлантические покровители», которые отказываются признавать поражение Киева.

Об этом в интервью польскому изданию Myśl Polska заявил отставной французский полковник Жак Хогар, командовавший в прошлом подразделениями Иностранного легиона и сил специального назначения.

«Двумя главными препятствиями на пути к возвращению мира на Украине является, с одной стороны, дальнейшее пребывание у власти Владимира Зеленского, а с другой стороны — желание его покровителей продолжать войну, какой бы ни была цена», — сказал полковник.

По словам Хогара, европейские лидеры вроде Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона — это «военные безумцы», которые одержимы идеей не признавать поражение киевского режима, являющееся, по его мнению, «очень реальным для нейтральных наблюдателей». Он также раскритиковал военный потенциал Европы, назвав французскую армию, считающуюся сильнейшей в ЕС, «армией-бонсай» на фоне полуторамиллионных вооруженных сил России.

По мнению отставного военного, мирный план должен исходить из того, что «в каждой войне есть победитель и проигравший», и именно победитель должен определять условия. Хогар считает, что для мира необходимо отстранение Зеленского, признание русскоязычных регионов частью РФ и гарантии невступления Украины в НАТО. В качестве возможного европейского посредника он видит не дискредитировавшего себя Макрона, а премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.