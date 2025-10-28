Над регионами России за пять часов уничтожили 15 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

— C 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Брянской области, три — над территорией Орловской области, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, два дрона сбили в Курской области, еще два над Тульской областью и один беспилотник над территорией Калужской области.

28 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе в результате украинской атаки дроном-камикадзе пострадал мирный житель. Инцидент произошел вблизи поселка Погар Погарского района.

При этом за ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над над Калужской областью — 13 дронов.