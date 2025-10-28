Вооруженные силы США в случае затяжного вооруженного конфликта с Китаем потерпят поражение, так как американский ВПК не сможет быстро и в больших масштабах производить вооружения и военную технику, рассказал профессор Филлипс О'Брайен в статье для The Atlantic.

Ученый заметил, что Соединенным Штатам следует готовить свою армию к натиску китайских дронов различных типов и к конфликту, который может затянуться на годы.

«В противном случае они могут выиграть первые сражения, но, вероятно, проиграют долгую войну», — отметил Филлипс.

Профессор пояснил, что США в настоящее время обладают теоретически более мощной армией, чем КНР. Он добавил, что в начале войны американцы смогут нанести НОАК значительные потери.

Вместе с тем, разъяснил аналитик, Вашингтон с трудом сможет восполнить утраченную технику, а Пекин в состоянии в короткие сроки существенно нарастить масштабы и скорость производства вооружений.

Ранее китайский портал NetEase сообщил, что в мире есть только одна страна, способная противостоять США в случае ядерного конфликта — это Россия.

Автор статьи подчеркнул, что стратегическая ядерная мощь России не уступает американской.