Названы сроки размещения «Орешника» в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

По ее словам, создание условий для размещения «Орешника» в Белоруссии в настоящее время находится на финальной стадии.

«В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны», — заключила Эйсмонт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил приостановку размещения российского ракетного комплекса в республике. По его словам, такое развитие событий возможно только если эскалации в регионе прекратится. Лукашенко подчеркнул, что РФ и Белоруссия обеспечивают исключительно собственную безопасность.