На Украине сделали неутешительное заявление о шведских истребителях

Швеция, вероятно, не сможет в срок поставить Украине 100-150 истребителей Gripen E из-за проблем с производством двигателей в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Отмечается, что важным фактором в поставке Gripen E Украине является двигатель F414 от американского производителя General Electric Aerospace, репутация которого «была подпорчена». Данный двигатель установлен на многих самолетах, но производство истребителей серьезно отстает от графика из-за многолетних задержек с поставками двигателей. Украинское СМИ считает, что аналогичная ситуация может возникнуть и с Gripen E для Украины.

«Учитывая размер заказа, потребуется увеличить производство, а значит, и спрос на комплектующие, что может вызвать дополнительные задержки», — говорится в тексте.

Зеленский: Первые из 150 шведских истребителей Gripen поступят в 2026 году

Также ситуацию осложняет отсутствие альтернативы для двигателей F414 у Швеции. Таким образом поставки истребителей Украине могут «серьезно задержаться».