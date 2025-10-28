Нетаньяху приказал нанести мощные удары по сектору Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести мощные ударов по сектору Газа, пишет портал Ynet.

Днем во вторник, 28 октября, бойцы ХАМАС обстреляли израильскую технику из РПГ, а затем открыли снайперский огонь.

Кроме того, возмущение израильской стороны вызвало то, что движение неоднократно нарушало пункты соглашения, в частности, отказывалось возвращать тела похищенных, устраивало различные «циничные инсценировки».

«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — пояснили в канцелярии главы кабмина.

Напомним, что соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Боевики, согласно договоренностям, освободили 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года.