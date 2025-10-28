Стало известно, когда Украина начнет экспортировать оружие

Владимир Зеленский заявил, что программа по экспорту украинского оружия начнется уже в ноябре. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

По итогам встречи с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций Зеленский заявил, что Украина уже готова к экспорту своих технологий и оружия в США и страны Европы. При этом он подчеркнул, что покупатели украинского оружия должны «защищать» их Технологии. Он также добавил, что Киев рассчитывает на продолжение поддержки Украины.

«Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что в 2026 году Украина сможет произвести ракет и беспилотников на 35 миллиардов долларов.