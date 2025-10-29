В США заявили о подготовке Трампом плана войны

Президент США Дональд Трамп планирует войну в Венесуэле с целью свержения правительства Николаса Мадуро. Об этом заявила конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб, пишет РИА Новости.

«Никто не должен обладать такой властью, которая сейчас есть у президента, планирующего войну с целью смены режима в Венесуэле», — сказала она. По ее словам, у главы Белого дома также не должно быть полномочий, чтобы «просто убивать людей» в Карибском бассейне.

В США заявили о планах Трампа ударить по наркокартелям в Венесуэле

Ранее президент США пообещал, что вскоре Вашингтон проведет наземные военные операции в Венесуэле. По его словам, подобные действия будут нацелены на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в США.

До этого стало известно, что администрация главы США дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро.