Российские добровольческие отряды территориальной обороны «БАРС» начали получать на вооружение тяжелую артиллерию, превращаясь из легковооруженных формирований в полноценные боевые единицы с собственной огневой мощью. По данным издания «Известия», на вооружение добровольцев поступают новейшие 152-мм самоходные артиллерийские установки «Мальва» и проверенные в боях «Гиацинты».

Это усиление призвано сделать подразделения, защищающие приграничные регионы, полностью автономными в бою.

«Задержка артподдержки может дорого стоить — в первую очередь нашим бойцам, за ее отсутствие они будут платить кровью», — приводит издание слова военного эксперта Юрия Лямина.

Как поясняют источники, теперь отрядам «БАРС» не придется запрашивать огневую поддержку у основных сил, они смогут вступать в бой немедленно, используя собственную артиллерию. Это особенно важно, поскольку граница в Белгородской, Брянской и Курской областях фактически является участком фронта. Добровольцы уже осваивают новые САУ, которые позволят им создавать так называемый «огневой вал», уничтожая цели по наводке с беспилотников. Ранее отряды «БАРС», созданные в 2021 году, оснащались в основном стрелковым оружием, минометами и ПТРК. Новое вооружение выводит их боевые возможности на принципиально иной уровень.