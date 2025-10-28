На Западе раскрыли «темную тайну» российского Су-75

У российского легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 якобы есть «темная тайна». Об этом пишет портал National Security Journal (NSJ).

Журналисты отметили, что истребитель представляет собой фантомный самолет. По их словам, создание подобной техники выходит за рамки возможностей России.

«На самом деле у этого истребителя есть темная тайна — он, скорее всего, потерпит неудачу», — говорится в материале.

Издание добавило, что по заявленным характеристикам Су-75 выглядит как доступный конкурент F-35. Однако, как утверждают авторы материала, ключевые возможности истребителя не были подтверждены.

Легкий тактический самолет Су-75 Checkmate разрабатывается ОКБ имени П.О. Сухого для возможного экспорта в Индию, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Макет самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная премьера (тоже в виде макета) состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

К характерным чертам самолета относится малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность». Предполагается, что стоимость самолета будет находиться в пределах $25-30 млн, что может в перспективе стать весьма конкурентоспособной ценой на мировом рынке.