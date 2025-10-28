МИД России: НАТО активизировала разведку на Балтике и в Черном море

НАТО активизировала разведку на Балтике и в Чёрном море у морских и воздушных границ, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности... Увеличена продолжительность нахождения в Чёрном море кораблей стран НАТО. Активизировалась разведдеятельность», — цитирует его РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что почти все члены ЕС и НАТО сплотились для нанесения поражения России.