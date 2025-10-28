В Минобороны Италии оценили шансы Украины вернуть территории

Украина не сможет вернуть потерянные с 2014 года территории, даже с помощью союзников. Об заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.

Он уверен, что Россия никогда не отдаст территории, которые уже считает своими.

«Возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, сегодня всеми считается невозможным. Украина не сможет вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью», — добавил Крозетто.

На вопрос о том, сможет ли Киев признать потерянные территории российскими глава Минобороны Италии ответить не смог.

Напомним, что Крым стал регионом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года.