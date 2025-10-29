Стало известно о погоне дрона ВСУ за машиной российского чиновника

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», — написал он.

Чиновник и водитель успели покинуть машину перед ударом беспилотника. Транспортное средство оказалось уничтожено.

В ночь на среду, 29 октября, украинские войска выпустили по России сотню беспилотников. За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА самолетного типа над 13 регионами. Больше всего из них — 46 — уничтожили над Брянской областью, еще восемь — над Белгородской.