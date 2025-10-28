В Эстонии признали, что военным не удалось найти сбитый дрон

В Эстонии все еще идут поиски дрона, сбитого у военного городка Реэдо на юго-востоке страны, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-секретаря главного штаба сил обороны Лийс Ваксманн.

© Global look

Журналисты заметили, что 17 октября в районе Реэдо пролетели два беспилотника неизвестного происхождения. Один из них был сбит союзниками.

Напомним, что 24 сентября на территории волости Эльва Тартуского уезда местный фермер обнаружил кратер, оставшийся после взрыва ударного дрона. Позже выяснилось, что беспилотник был нацелен на объекты на территории РФ, но отклонился от курса из-за работы средств РЭБ.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Эстония организовала новый военный городок Раэдо в селе Юба на юге страны недалеко от границы с Россией.

Американские военные, для которых был предназначен этот городок, осуществили передислокацию в него спустя несколько недель — первоначально бойцы отказывались переселяться на базу, где не было необходимой инфраструктуры.