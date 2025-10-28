На Украине «фронта больше нет», украинская армия продолжает терять населенные пункты.

Так ситуацию в зоне СВО оценила итальянская газета L'Antidiplomatico.

«Фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет», — пишет издание.

Как отмечается в материале, многие города были потеряны ВСУ, но украинским солдатам «не дают отступить или сдаться», чтобы на Западе можно было «продать сказку» о том, что эти территории все еще находятся в руках украинской армии.

В такой ситуации украинский лидер Владимир Зеленский все же намерен «хвастаться несуществующим фронтом», пишет газета.

На этом фоне МО РФ сообщало, что штурмовые группы второй армии Вооруженных сил (ВС) России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске (украинское название — Покровск).