Фронта на Украине больше нет, ВСУ в зоне СВО разбиты, а войска России развивают наступление. Такое мнение в статье для издания L'AntiDiplomatico высказал итальянский профессор Винченцо Коста.

Он указал, что Украина и Запад «приносят в жертву тысячи украинских солдат», чтобы продолжать делать вид, что фронт существует.

«Но фронта больше нет, вместо него решето, российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет», — отметил Коста.

По его словам, о крахе ВСУ уже говорят не русские или пророссийски настроенные издания, а сугубо проукраинский аналитический ресурс Deep State. Коста добавил, что, несмотря на это, киевский режим не разрешает отступить или сдаться попавшим в окружение солдатам. Делается это лишь для того, чтобы Владимир Зеленский мог продолжать «продавать Западу сказку, что Украина еще контролирует эти территории».

«Таким образом, эти несчастные люди обрекают себя на смерть только, чтобы позволить Зеленскому похвастаться захватом фронта, которого не существует», — подчеркнул профессор.

Коста также напомнил об огромном количестве дезертиров и уклонистов в ВСУ. По его мнению, это свидетельствует о том, что настоящие украинцы не хотят воевать, однако «ни один голос в демократическим и прогрессивном мире не встает на их защиту», поскольку это «был бы неудобный голос, который бы показал истинное лицо Евросоюза: соучастника тех, кто заставляет украинцев умирать, когда они этого не хотят».

«Быть на стороне украинцев сегодня — значит осуждать правительство Зеленского, лишенное легитимности. Быть на стороне украинцев — значит защищать их жизни от тех, кто посылает их умирать в качестве пушечного мяса только для того, чтобы создать ложь в СМИ и иметь возможность продолжать получать реки денег от ЕС, которые уже никто не знает, куда идут», — убежден Коста.

Он возложил ответственность за конфликт на Украине на ЕС, который годами «препятствовал какому-либо дипломатическому решению». Профессор напомнил, что в 2022 году были все условия для справедливого мира, однако европейские страны считали, что Россию можно победить и привести к распаду на маленькие государства, чтобы западные организации «получили в свои руки энергоресурсы РФ».