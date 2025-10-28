Военные столкнулись с трудностями на учениях НАТО в Латвии

Военные во время учений НАТО в Латвии с трудом справлялись с управлением техникой в условиях болотистой и лесистой местности, пишет Bloomberg со ссылкой на командующего 11-й бригадой британской армии Мэтта Льюиса.

По данным агентства, учения Forest Guardian («Лесной страж») прошли в октябре в Латвии с участием британских, латвийских и канадских военных. В ходе маневров солдаты отрабатывали удержание линий обороны и организацию засад при помощи БПЛА и роботов.

«Латвия и Финляндия представляют собой географический вызов, с которым, как мне кажется, британской армии не приходилось сталкиваться в последние 50-60 лет», — отметил Льюис.

Офицер пояснил, что его бригада стремилась быть настолько легкой и маневренной, насколько это возможно.

Журналисты заметили, что в настоящее время Великобритания готовится к отправке войск на Украину после заключения мирного соглашения.

По их данным, британские солдаты будут тренировать украинские войска вдали от линии фронта, а военно-морские и военно-воздушные силы королевства будут помогать патрулировать небо и моря.