Соединенные Штаты по прямому указанию президента Дональда Трампа нанесли серию «смертоносных кинетических ударов» по четырем судам наркокартелей в восточной части Тихого океана. В результате операции были убиты 14 человек, еще один выжил.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в своем официальном заявлении в соцсети Х.

«Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем «Аль-Каида»* (запрещенная в России террористическая организация), и отношение к ним будет таким же. Мы будем выслеживать их, мы будем создавать сети [для их поимки], а затем мы будем охотиться на них и убивать их», — заявил глава оборонного ведомства.

Эта операция стала продолжением новой жесткой кампании Белого дома, в рамках которой с начала сентября американские военные относятся к предполагаемым наркоторговцам не как к уголовным преступникам, а как к вражеским комбатантам. С учетом предыдущих ударов, о которых сообщалось на прошлой неделе, общее число убитых в ходе таких атак превысило 50 человек.

Пентагон сформирует спецподразделение для борьбы с наркотрафиком

Более того, сам Дональд Трамп недавно анонсировал следующий этап — переход от морских целей к наземным. Президент пообещал нанести по контрабандистам «очень сильный удар, когда они придут по суше», подчеркнув, что для этого ему, вероятно, не потребуется разрешение Конгресса. Таким образом, Белый дом демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации своей новой войны против наркокартелей.