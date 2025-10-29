На фронт отправили тысячи российских «Марсов»

На фронт отправили тысячи российских обнаружителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Марс».

Об этом ТАСС на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2025» рассказал директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

«На фронт уже поставили несколько тысяч изделий», — заявил руководитель.

По его словам, в основном обнаружитель дронов используется совместно с детекторами «Булат» в приграничье — первое устройство засекает украинские беспилотники-матки, тогда как второе отслеживает приближение ударных FPV-дронов.

В сентябре в компании 3mx сообщили агентству, что детектор дронов «Булат» получил возможность обнаруживать беспилотники в диапазоне 7,2 гигагерца.

В марте Шандобыло рассказал газете «Известия» писали, что российский детектор «Булат» с системой искусственного интеллекта сможет определять типы атакующих БПЛА.