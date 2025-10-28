В Европе забили тревогу из-за российского оружия

Военные Великобритании и Германии планируют отслеживать подлодки России в Балтийском и Северном морях. Об этом сообщает National Interest.

Согласно информации издания, немецкие военные будут участвовать в патрулировании вместе с британской авиацией. Эти действия пройдут в рамках миссии НАТО «Балтийский часовой», но Берлин и Лондон также собираются совместно закупить торпеды Sting Ray.

При этом источник утверждает, что Евросоюз рассматривает российские подлодки как реальную угрозу.

«Угроза со стороны российских подводных лодок реальна. Россия обладает одним из самых современных и крупных подводных флотов в мире, насчитывающим около 64 единиц, включая атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, ударными и крылатыми ракетами. Недавно российская подводная лодка была замечена у Тулона, одной из крупнейших баз ВМС Франции», — сообщает издание.

