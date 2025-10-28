Боец с позывным «Висмут» рассказал о службе на передовой

Мотострелок Дмитрий Корчев с позывным «Висмут» рассказал о службе на передовой.

Корчев — уроженец города Кинешма Ивановской области, служит в 27-й гвардейской севастопольской мотострелковой бригаде. Его штурмовой отряд называется «Мангусты».

У Корчева два тяжёлых ранения, в настоящее время он восстанавливается после удара вражеского дрона, планирует вернуться в строй.

Во время выхода на купянском направлении бойцу дали задание организовать переправу через реку Оскол.

«Командир учил меня двигаться только вперёд, лицом к врагу. В спину стрелять легче. Может, благодаря его словам я и выжил, потому что дрон встретил именно лицом, а не спиной», — сказал боец сайту kp.ru.

Корчеву помог боевой товарищ, который 200 м тащил его на плече.

