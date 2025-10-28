ВМС Великобритании и Германии начали активное отслеживание подводных лодок Военно-морского флота России, пишет National Interest (NI).

Российские подлодки представляют реальную угрозу, поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, Российская Федерация располагает одним из самых передовых и многочисленных подводных флотов в мире — около 64 субмарин, в том числе атомные носители баллистических ракет, ударные подводные лодки и корабли с крылатыми ракетами.

В статье речь идет о том, что немецкие экипажи присоединились к морским патрульным самолетам Британии, вылетающим с базы Лоссимут. Позднее в 2025 году немецкий патрульный P-8A Poseidon будет размещен в Соединенном Королевстве. Соответствующие действия входят в миссию Североатлантического альянса "Балтийский часовой" и направлены на обнаружение и слежение за подлодками ВМФ России в Балтийском и Северном морях.

Кроме того, британские и немецкие Военно-морские силы намерены совместно закупить торпеды Sting Ray.

Ранее глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили пригрозил Военно-морскому флоту России, заявив, что его ведомство "следит и охотится" за субмаринами.