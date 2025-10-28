«Новый уровень»: США могут оказаться перед тяжелым выбором из-за «Буревестника»

Москва может использовать крылатую ракету «Буревестник» в качестве козыря и вынудить Вашингтон сократить объем помощи Украине. Об этом заявил РИА Новости китайский военный эксперт, научный сотрудник китайского аналитического центра «Юаньван» Лань Шуньчжэн.

© Минобороны РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой. Ее основная цель — преодоление систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также доставка ядерного заряда на значительные расстояния.

Научный сотрудник китайского аналитического центра «Юаньван» Лань Шуньчжэн уверен, что «Буревестник» может быть использован Москвой «в качестве козыря на переговорах с США».

«Публичное заявление о характеристиках оружия и усилении сдерживания может вынудить США сократить объем помощи Украине в области оружия большой дальности», - пояснил эксперт.

Он также уверен, что «Буревестник» привлечет большее внимание, и не исключил, что другие страны также начнут разработку аналогичного оружия, «выведя теорию ядерного сдерживания на новый уровень» с акцентом на абсолютное проникновение.

«Этот «медленный ядерный удар» не только трансформирует технологические стандарты стратегического оружия, но и потенциально может стать той переменной, которая перевернет баланс в будущем соперничестве великих держав», - резюмировал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «почти принял» решение по поводу крылатых ракет большой дальности Tomahawk, на передаче которых Украине настаивает Владимир Зеленский, но сначала хочет узнать, как Киев планирует использовать их. В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации».