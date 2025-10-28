Названы причины «истерики» Запада из-за ракеты «Буревестник»

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что новая российская ракета «Буревестник» станет «приговором» западным системам противоракетной обороны (ПРО). Об этом эксперт рассказал в своей статье для Life.

Российские военные сообщили, что 21 октября РФ испытала крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что ракета осуществила многочасовой полет, преодолев расстояние в 14 тысяч километров. В воздухе ракета находилась около 15 часов.

Генерал подчеркнул, что оба этих показателя - не предел. Отмечалось, что у «Буревестника» неограниченная дальность полета.

Описан ядерный удар российского «Буревестника» по югу США

Мирзаян заявил, что в западных СМИ началась «истерика» и появилась волна критики в адрес «Буревестника». Он подчеркнул, что эта ракета создает новые возможности - возможности преодолевать любую систему ПРО, включая продвигаемый президентом США Дональдом Трампом «Золотой купол».

По мнению Мирзаяна, США попытаются внести «Буревестник» в новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Однако это соглашение еще надо разработать, а Москва может привязать ограничения на «Буревестник» к отказу США от новой системы ПРО.

Мирзаян считает, что испытания «Буревестника» были «отчасти сигналом» для США, что «все американские попытки разрушить стратегическую стабильность обречены на провал». По его словам, сотни миллиардов долларов, которые США планируют потратить на «Золотой купол», будут «выброшены на ветер».