Приманка Зеленского: раскрыт тайный смысл ракеты «Рута»

Новая украинская ракета «Рута», о боевом применении которой недавно хвастался Владимир Зеленский, на самом деле является дешевой приманкой, предназначенной для истощения российских систем ПВО. Такое мнение в беседе с порталом News.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, главная цель этого оружия — заставить российские зенитные комплексы расходовать дорогостоящие боеприпасы на второстепенные цели.

© Алексей Коновалов/ТАСС

«Я бы сказал, что «Рута» — это ракета-обманка или приманка. В силу не очень высокой стоимости и не очень мощной боевой части она может причинить не столь большой вред... При этом мы все равно будем сбивать ракеты и тратить, как на Украине считают, дорогие боеприпасы», — пояснил Кнутов.

Эксперт также раскрыл подоплеку производства этого оружия. По его данным, ракета разработана швейцарской компанией, владелец которой — гражданин Украины. Это ставит в неудобное положение нейтральную Швейцарию. Как утверждает издание, производство, скорее всего, будет вестись за рубежом, а на Украину будут поставляться лишь комплектующие для «отверточной сборки».

Перед российской разведкой, по словам Кнутова, стоит сложнейшая задача по отслеживанию таких поставок, а для эффективного противодействия необходимо наносить удары по логистическим цепочкам.