Шойгу раскрыл реальную статистику атак украинских дронов

Эффективность атак украинских беспилотников по российской критической инфраструктуре составляет менее одного процента, однако само количество таких атак выросло в сотни раз. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу после совещания в Нижнем Новгороде.

© Совбез РФ

«Если говорить в процентном отношении, то меньше одного процента беспилотников долетают», — сказал Шойгу. В то же время, по его словам, интенсивность нападений резко возросла. «Если два года назад мы говорили о единицах, а потом это были десятки, то сейчас мы говорим о сотнях», — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу подчеркнул, что даже такой низкий процент попаданий является для противника «достижением», поэтому защите объектов уделяется максимальное внимание. Он уточнил, что все российские нефтегазовые компании принимают комплексные меры обороны, включая инженерные сооружения и работу мобильных огневых групп, которые занимаются уничтожением летящих объектов. Кроме того, российская промышленность постоянно наращивает производство систем защиты от беспилотников.