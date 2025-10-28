Описан ядерный удар российского «Буревестника» по югу США

После запуска из Арктики ракета «Буревестник» может ударить по югу США. Возможный сценарий применения перспективной российской ракеты описывает портал TWZ.

Издание отмечает, что перспектива принятия «Буревестника» на вооружение вызывает беспокойство у противников России. «Ракета может быть запущена превентивно и приблизиться к цели с любого направления в течение длительного времени после запуска. Например, она может быть запущена из Арктики, оставаться в воздухе в течение многих часов, а затем атаковать Соединенные Штаты с юга. После запуска траектория ее полета совершенно непредсказуема, и она может использовать бреши в обороне и слабые места в системах раннего предупреждения», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что пуск и маневры российского «Буревестника» можно было бы обнаружить благодаря своевременному развертыванию космических систем слежения за низколетящими аппаратами.

Запад в панике: Путин достал главный козырь России

В октябре президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

В сентябре 2023 года Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» сообщил об успешно проведенном последнем испытании ракеты почти неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Впервые о создании малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановке для крылатой ракеты глобальной дальности, впоследствии получившей название «Буревестник», президент сообщил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.