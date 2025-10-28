Киев в отчаянии перебросил в Купянск подразделения спецназа из-за критической ситуации для украинской армии на этом направлении. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, этот шаг свидетельствует о том, что ВСУ терпят неудачу, а освобождение города откроет российским войскам путь для дальнейшего наступления.

«В Купянске идут бои в самом городе. Для противника назревают большие неприятности, практически в оперативном окружении находится тысяча украинских военных... Они сейчас бросают туда резервы и даже заводят спецназ. Это уже диверсионные службы, а не пехота», — заявил Дандыкин в комментарии для портала News.ru.

По его словам, окруженная группировка получает воду и продовольствие в основном по воздуху с помощью дронов, что подчеркивает сложность их положения.

Информация об окружении подтверждается и официальными сводками: ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения 6-й армии «продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ» в районе города. Как считает Дандыкин, падение Купянска откроет дорогу на Волчанск, и оба города могут быть освобождены до конца года, поскольку российские военные полностью контролируют ситуацию.