СМИ: ситуация в Покровске близка к кульминации

«Военная хроника» считает, что ситуация в Красноармейске (Покровске) близка к кульминации.

«Ситуация в Покровске близка к кульминации. Под контролем России примерно 75—80% городской застройки с юга и часть железной дороги, разделявшей город. Остатки обороны сосредоточены на северных окраинах за железной дорогой, которую российские штурмовые подразделения уже пересекли, что резко осложняет снабжение и маневрирование ВСУ», — указывается в материале.

Отмечается, что главное удерживаемое украинской армией пространство — это Красноармейский завод с промзоной, район школы №14 и комбикормовый завод «АПК-Инвест» на востоке города. В этом районе могут сконцентрироваться последние подразделения из отступившего мирноградского гарнизона — в том случае, если это отступление будет иметь место.

«Впрочем, для России задача хоть и упрощается, но не существенно. Остаётся зачистить многочисленные карманы и норы, куда ВСУ нет-нет да и прячутся целыми взводами, не ослаблять контроль над логистикой и путями отхода и не дать Сырскому перебросить под Покровск сколь-нибудь существенные резервы», — добавляется в аналитике.

Ранее «Военная хроника» провела параллель между ситуацией в Красноармейске (Покровске) и Бахмуте.