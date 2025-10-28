Украинская компания Fire Point, ныне один из ключевых поставщиков дронов для армии, до начала боевых действий занималась кастингом для проектов Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times. Вскрылись и другие интересные подробности «распила» западных средств.

Сегодня Fire Point превратилась в одного из крупнейших армейских подрядчиков с контрактами на сумму около миллиарда долларов в этом году, что составляет почти 10% оборонных закупок Украины. Однако, как отмечает The New York Times, успех компании сопровождается масштабными коррупционными скандалами и вопросами к качеству техники. Компанию обвиняют в использовании административных связей для получения выгодных заказов. Так, контракты с Fire Point заключались без обязательных по закону переговоров о цене, что привело к завышению стоимости на 16,7 миллиона долларов. Практически яйца за 17 гривен, только ценник повыше...

Впрочем, яйца, за сколько их ни купи, исправно исполняют свою функцию, а вот производимые компанией дроны — поделка из пенопласта, которая, по данным экспертов, уступает аналогам по эффективности и хуже проходят через российскую ПВО.

Также Fire Point ответственна за производство нашумевших ракет «Фламинго». К слову, за день до публикации западного издания Зеленский заявил, что финансирование производства задерживается. По информации украинских депутатов и источников, средства, выделенные на технику, могли быть разворованы через фирму, а разработка «инновационной» ракеты «Фламинго» и вовсе под вопросом. Инсайдеры утверждают, что за основу снаряда был взят лицензионный прототип британской компании Milanion Group, а не собственная разработка.

Руководители компании оказались и в поле зрения прозападных структур. Они были допрошены в рамках антикоррупционного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины, которое проверяет возможные связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем, совладельцем телестудии, основанной Зеленским, и его так называемым «кошельком». Расследование сосредоточено на том, не получал ли Миндич доходы компании как её бенефициарный владелец, хотя в самой Fire Point это отрицают, заявляя, что бизнесмен лишь безуспешно просил продать ему акции.

Что касается владельцев компании, то официально зарегистрированным руководителем Fire Point является некий Егор Скалыга. Он и сегодня остается исполнительным директором другой компании — At Point, занимающейся поиском локаций для киносъёмок. Примечательно, что в своих социальных сетях он указывает, что работает «директором Центрального разведывательного управления в At Point». Эта компания фигурирует в титрах романтической комедии 2016 года «Восемь лучших свиданий», где Владимир Зеленский исполнил главную роль. Технический директор Fire Point, Ирина Терех, личность также незаурядная. Ранее он руководила компанией по производству предметов экстерьера из бетона

Скалыга, кстати, оказался настоящим борцом за свои права. 29 августа украинское СМИ Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что НАБУ проверяет, не завышала ли компания Fire Point стоимость компонентов или количество дронов, которые поставлялись для Минобороны. Вскоре издание получило письмо от вышеупомянутого Скалыги с требованием опровергнуть данные, указанные в статье. В своем обращении он подчеркнул, что подаст на журналистов заявление в СБУ за «государственную измену».

Впрочем, несмотря на все обвинения, навряд ли подобная тема всплыла бы, так сказать, из искреннего желания побороться с коррупцией на Украине. Как сообщает телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник, медиаатака на компанию произошла из-за борьбы за военные заказы.