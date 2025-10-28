Эксперт заявил о новой тактике беспилотников ВСУ

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев предположил, что в последнее время ВСУ могли работать над новыми тактиками беспилотных атак. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Кондратьев отметил, что раньше попытки украинских дронов атаковать Москву происходили систематически, а затем на некоторое время прекратились. По его мнению, ВСУ могли работать над новыми тактическими приемами атак и внедрять «какие-то технологии».

«Не нужно относиться к беспилотникам, летящим в сторону Москвы, как к чему-то необычному. Эти атаки вполне ожидаемы», - заявил Кондратьев.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь и утром 28 октября российская ПВО уничтожила 17 украинских беспилотников самолетного типа. Тринадцать беспилотников были перехвачены над Калужской областью, три - над Брянской областью, один - над столичным регионом.