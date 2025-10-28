Минируют жилые дома и бегут: блокада ВСУ в Купянске провалилась

Украинские войска бегут из Купянска в Харьковской области, минируя жилые дома. Как сообщает Telegram-канал Shot, общие потери украинских войск превысили 3 тысячи человек, а блокада провалилась.

По информации канала, ранее штурмовики противника укрывались жилых домах, пережидая обстрелы ВС РФ, а теперь отходят из них и минируют противотанковыми минами и растяжками. Они в панике пытаются выйти из окружения, однако чаще всего это заканчивается ликвидацией или пленением.

Один из взятых в плен украинских солдат рассказал, что указание минировать пути отхода было дано сверху — чтобы российским военным не удалось быстро занять большую часть города.

Российские войска прорвались в Новоалександровку

Отмечается, что за минувшие выходные в ходе операции «Купянское кольцо» ВС РФ ликвидировали около 50 солдат противника, которые пытались выбраться из окружения. Там же на неделе ВСУ расстреляли своих же семерых сослуживцев за то, что те сдались и пытались оставить позиции.