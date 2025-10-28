В Британии оценили последствия ядерного удара по Лондону

Гипотетический ядерный удар по Лондону может спровоцировать масштабные человеческие потери и разрушения. О последствиях удара МБР вроде российского «Тополя» пишет британское издание Daily Express (DE).

© Московский Комсомолец

Автор публикации напомнила, что на базу ВВС Великобритании в графстве Саффолк привезут ядерное оружие из США. Поэтому Соединенное Королевство окажется «на переднем крае» в случае открытого конфликт между Москвой и Вашингтоном. Великобритания может стать целью для ядерного удара.

В статье речь идет о том, что попадание боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» или «Тополь-М» в центр Лондона может привести к потере миллиона человек. В эпицентре взрыва температура достигнет 1 млн градусов Цельсия, утверждается в материале. Кроме того, отдельные пожары могут вызвать огненную бурю, которая поглотит кислород, поделилась подробностями обозреватель издания.

Отмечается, что приблизительно в 11 км от эпицентра взрыва люди могут получить сильные ожоги. Колоссальный масштаб потерь станет непосильной нагрузкой для британской медицинской системы, поскольку на расстоянии до 17 км от взрыва также будет много пострадавших из-за разбитых окон или повреждений зданий, резюмировала колумнист.