Шойгу: спецслужбы пытаются внедриться на важные объекты РФ
Иностранные разведывательные службы предпринимают попытки организовать диверсии на ключевых объектах Российской Федерации.
"Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий".
Об этом сказал Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции.