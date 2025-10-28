На Украине хотят увеличить численность сотрудников военкоматов

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил о необходимости увеличить численность сотрудников военкоматов для продолжения мобилизации в стране. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария «мобилизация как шла, так и будет».

«Здесь нужно увеличивать численность состава ТЦК (украинский аналог военкомата), а это следует делать благодаря демобилизованным», - пояснил Горбенко.

При этом для увеличения числа повесток, по словам депутата Рады, нужно объединить приложение для военнообязанных «Резерв+» с налоговыми базами и реестрами избирателей.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

При этом на сентябрь 2025 года насчитывалось 235 тысяч дел об оставлении части и более 53 тысяч дел о дезертирстве.

На фоне волны дезертирства на Украине становится все больше случаев силовой мобилизации. Сотрудники ТЦК могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки. Также регулярно проводится «бусификация», когда военкомы задерживают человека в общественном месте и насильно отводят в «бус» - автобус. Снижаются и требования к призывникам: в учебные центры стали привозить людей с разными формами инвалидности или открытой формой туберкулеза.