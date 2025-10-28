МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.

"По его [президента Франции Эмманюэля Макрона] указанию генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров", - указали в СВР. "Костяк формирования составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины", - проинформировали в Службе внешней разведки России.

При этом, как указали в пресс-бюро, французы вполне разумно учитывают историческое прошлое. "Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях", - сообщили в СВР.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, грезит военной интервенцией на Украину, чтобы войти в историю в качестве полководца, сообщили в СВР.